В Белом доме отреагировали на убийство президента Гаити

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Вашингтон посчитал трагедией убийство президента Гаити Жонвенеля Моиза. Произошедшее она назвала трагической атакой. Ее слова передает Reuters.

Дипломат заявила, что в США продолжают собирать информацию о происшествии и оценивать ситуацию. «Это ужасное преступление», — отреагировала она.

Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. «Наше посольство и Госдепартамент будут в постоянном контакте. Мы поддерживаем жителей Гаити, очень важно, чтобы они знали об этом», — заключила пресс-секретарь.

По информации РИА Новости, ранее в посольстве США на Гаити сообщили, что ведомство будет закрыто на протяжении суток. В диппредставительстве попросили не приезжать к зданию без серьезных причин.

В ночь на 7 июля группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента республики Жовенеля Моиза. Злоумышленники смертельно ранили политика из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки и впоследствии скончалась.