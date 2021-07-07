Супруга убитого президента Гаити скончалась от ран

Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз, получившая огнестрельное ранение в результате нападения на резиденцию государственного лидера, скончалась от ран. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента республики Жовенеля Моиза. Злоумышленники смертельно ранили политика из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также получила ранения в результате атаки. Отмечается, что некоторые из нападавших разговаривали на испанском языке. В то же время, большинство населения Гаити говорит на французском.

Премьер-министр страны Клод Жозеф подчеркнул, что осуждает этот «одиозный, бесчеловечный и варварский акт». По его словам, ситуация с безопасностью на Гаити находится под контролем.

В республике уже происходили покушения на жизнь президента. Так, 7 февраля сообщалось, что в стране предотвратили государственный переворот. По словам самого Моиза, заговорщики намеревались устранить лидера государства. Полиция задержала 20 человек, у них изъяли огнестрельное оружие. За день до этого на Гаити произошли столкновения между силами правопорядка и членами группировки «Фантом 509». Эта экстремистская организация состоит из бывших полицейских и военных. Боевики приехали на мотоциклах в столицу страны Порт-о-Пренс и открыли огонь в толпе, вызвав панику.