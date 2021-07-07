Неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, передает France 24.

Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи с 6 на 7 июля. Они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. В то же время, большинство населения Гаити говорит на французском.

Жозеф подчеркнул, что осуждает этот «одиозный, бесчеловечный и варварский акт». По его словам, ситуация с безопасностью в стране находится под контролем.

5 июля, за два дня до смерти, президент Гаити назначил нового премьер-министра. Им стал врач и государственный деятель Ариэль Генри. Однако заявление о гибели Моиза распространил предыдущий глава правительства Клод Жозеф. Он вступил в должность всего три месяца назад.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах еще в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.

В республике уже происходили покушения на жизнь президента. Так, 7 февраля сообщалось, что в стране предотвратили государственный переворот. По словам самого Моиза, заговорщики намеревались устранить лидера государства. Полиция задержала 20 человек, у них изъяли огнестрельное оружие. За день до этого на Гаити произошли столкновения между силами правопорядка и членами группировки «Фантом 509». Эта экстремистская организация состоит из бывших полицейских и военных. Боевики приехали на мотоциклах в столицу страны Порт-о-Пренс и открыли огонь в толпе, вызвав панику.