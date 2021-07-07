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В сети появилось видео с места убийства президента Гаити

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В сети появилось видео с предполагаемого места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как несколько вооруженных людей покидают частную резиденцию лидера республики. Отмечается, что действие на видео происходит уже после нападения на политика и его супругу.

Ранее стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию Моиза в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили президента из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки и впоследствии скончалась.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. Дипломат заявила, что в Вашингтоне продолжают собирать информацию о происшествии.

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