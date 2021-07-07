Власти Доминиканы рассказали о версии насчет убийц президента Гаити

Власти Доминиканы рассказали об одной из версий насчет убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает издание Diario Libre со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. Предполагается, что они действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей».

Возможным сообщником нападавших может быть высокопоставленный сотрудник полиции, работающий в сфере безопасности президента. Вероятно, он умышленно ослабил охрану в резиденции Моиза.

На данный момент доминиканские власти расследуют пути проникновения совершивших убийство на свою территорию.

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. В стране объявили военное положение.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.