На Гаити объявили военное положение после убийства президента

Совет министров Гаити объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Клод Жозеф, его слова передает ТАСС.

Политик призвал население страны объединиться для защиты демократического режима. Он пообещал, что всех виновных в нападении на лидера государства и его супругу найдут и привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки и впоследствии скончалась.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. Дипломат заявила, что в Вашингтоне продолжают собирать информацию о происшествии.