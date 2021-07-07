Мир
 
Последние новости
Польский миллиардер собрался вложиться в российскую АЭС
Туктамышева рассказала о привычке давать прозвища футболистам и упомянула Дзюбу
Доктор Мясников предупредил об опасности лечения травами
Назван худший паспорт в мире
Рассекречен удешевленный складной флагман Samsung
В центре Москвы обнаружили «корабль-призрак» 
Меньшова рассказала о состоянии попавшей в больницу Алентовой
ЕС пригрозил Венгрии санкциями из-за закона о ЛГБТ-пропаганде
Стало известно о наследстве Владимира Меньшова
Новости партнеров
Прослушать новость

На Гаити объявили военное положение после убийства президента

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joseph Odelyn / AP

Совет министров Гаити объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Клод Жозеф, его слова передает ТАСС.

Политик призвал население страны объединиться для защиты демократического режима. Он пообещал, что всех виновных в нападении на лидера государства и его супругу найдут и привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки и впоследствии скончалась.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. Дипломат заявила, что в Вашингтоне продолжают собирать информацию о происшествии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети появилось видео с места убийства президента Гаити
Россия отреагировала на убийство президента Гаити
На президента Гаити совершено покушение