Четырех причастных к убийству президента Гаити наемников ликвидировали

Четырех причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза наемников ликвидировали. Правоохранители также задержали двоих подозреваемых. Об этом заявил глава полиции страны, передает ТАСС.

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. В стране объявили военное положение.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны представители Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA).