На Гаити обвинили в убийстве президента иностранных наемников

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве президента страны Жовенеля Моиза иностранных наемников. Об этом сообщает CNN.

Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны представители Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA). Он отметил, что, вероятно, убийцы лишь выдавали себя за сотрудников американского ведомства. Речь, скорее всего, идет об иностранных наемниках, тем не менее пока неизвестно, откуда они прибыли, подчеркнул посол.

Ранее американское издание Miami Herald писало, что убившие президента Гаити люди могут являться сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. Изучив видео, попавшее в редакцию, журналисты указали, что один из нападавших говорил на английском языке. Он сказал, что «Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию», и потребовал от всех оставаться на своих местах.

7 июля стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. Сначала СМИ сообщили о том, что она также скончалась, впоследствии эту информацию опровергли.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. Дипломат заявила, что в Вашингтоне продолжают собирать информацию о происшествии.

