В убийстве президента Гаити заподозрили работников антинаркотический службы США

Убившие президента Гаити Жовенеля Моиза люди заявили, что являются сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA). Об этом пишет Miami Herald.

Изучив видео, попавшее в редакцию, журналисты указали, что один из нападавших говорил на английском языке. Он сказал, что «Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию», и потребовал от всех оставаться на своих местах.

Анонимный представитель ведомства, входящего в структуру Минюста США и подчиняющегося непосредственно генпрокурору страны, опроверг это утверждение. «Это были наемники», — сказал он. В администрации президента США Джо Байдена и в Госдепартаменте отрицают причастность DEA.

Канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа сообщила, что нападение совершил «вооруженный отряд, состоящий из иностранцев». В стране было введено военное положение на 15 дней.

Управление по борьбе с наркотиками США — служба, входящая в структуру Минюста США. Она подчиняется непосредственно генпрокурору страны. На Гаити имеется представительство этой службы, работники помогают местному правительству бороться с наркомафией.

Ранее стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. Сначала СМИ сообщили о том, что она также скончалась, впоследствии эту информацию опровергли.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. Дипломат заявила, что в Вашингтоне продолжают собирать информацию о происшествии.