Смерть жены убитого президента Гаити опровергли

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не погибла после нападения, но находится в критическом состоянии. Ее срочно эвакуируют для оказания медицинской помощи в американский Майами. Ее гибель опровергла посол Гаити в США Мишель Сисон, передает Reuters.

До этого 7 июля сообщалось, что совет министров Гаити объявил в стране военное положение после убийства президента. Его представитель пообещал, что всех виновных в нападении на лидера государства и его супругу найдут и привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Сообщалось, что первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки и впоследствии скончалась.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь.