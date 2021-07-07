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Момент нападения на президента Гаити попал на видео

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В сети появилось видео с моментом нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза. Кадры опубликовала газета Miami Herald.

На ролике видно, как один из нападавших кричит на английском языке, что проводится спецоперация американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA, спецслужбы Минюста СШАприм. «Ленты.ру»). На Гаити имеется представительство DEA, работники помогают местному правительству бороться с наркомафией, уточняет издание.

О возможной причастности DEA к убийству сообщалось 7 июля. Позднее в администрации президента США Джо Байдена, Госдепартаменте и Минюсте отвергли причастность сотрудников спецслужбы к убийству Моиза.

Неизвестные атаковали резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. В стране введено военное положение.

53-летний Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование.

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