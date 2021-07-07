Жену убитого президента Гаити перевезут на лечение в США

Мартин Моиз, жену убитого президента Гаити Жовенеля Моиза перевезут на лечение в США. Об этом сообщил гаитянский посол в Вашингтоне Бокчит Эдмонд, передает РИА Новости.

За первой леди был выслан частный чартер, уточнил посол. «Мы верим, что о ней хорошо позаботятся в больнице здесь, в Майами», — добавил он.

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. В стране объявили военное положение.

Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. Информацию о ее смерти опровергли.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.