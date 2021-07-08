Премьер-министр Гаити призвал всех к спокойствию после убийства президента

Назначенный два дня назад новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри выступил с заявлением после убийства президента Жовенеля Моиза.

Политик, не успевший официально вступить в должность, призвал всех к спокойствию. По его словам, ситуация в стране находится под контролем.

По утверждению Miami Herald, в Гаити после убийства президента сложилось юридическое безвластие. В стране всего 10 выборных должностных лиц. Джозеф Ламберт, исполняющий обязанности премьер-министра, не был утвержден парламентом страны и ушел в отставку. Новый премьер-министр Анри еще не приведен к присяге. Председатель Верховного суда Рене Сильвестр на прошлой неделе умер от коронавируса.

Это не первый случай убийства президента Гаити при исполнении служебных обязанностей. В 1915 году был убит президент Вильбрун Гийом Сэм. Сейчас Гаити, республика, основанная бывшими рабами, является одной из беднейших стран мира и переживает несколько кризисов: насилие со стороны вооруженных банд, голод, а также экономический беспорядок.