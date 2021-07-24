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Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства

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Фото: LUISA GONZALEZ / Reuters

Американский военно-транспортный самолет С-17 нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сообщили в пресс-службе Боливарианских национальных вооруженных сил.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 22 июля, между 20:47 и 20:50 (13:47 и 13:50 по московскому времени) и продолжался три минуты. «[Самолет] углубился [в воздушное пространство Венесуэлы] примерно на 14 морских миль над западной частью Сьерра-де-Периха, штат Сулия», — сказано в заявлении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что нарушение границы произошло в рамках совместных военных учений, которые проводят ВВС США совместно с сухопутными войсками Колумбии в департаментах Антиокия и Кундинамарка.

Глава ведомства Владимир Лопес заявил, что с начала года самолеты Соединенных Штатов 21 раз нарушали границы.

Ранее первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо намекнул на причастность властей США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Политик отметил, что для выявления организаторов нападения на государственного лидера не нужно быть гадалкой. Он возложил вину за происшествие на «Североамериканскую империю». «Элементарная логика событий, которые произошли на этом континенте и в этом мире, заключалась в том, что в качестве главного героя за кулисами стоит одна страна, все остальное — попытки сбить с толку», — подчеркнул он.

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