В Венесуэле сбили американский самолет

Венесуэльские военные сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Нестор Ревероль.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», — написал министр. Он прикрепил к постам фотографии сбитого летательного аппарата, на которых виден американский флаг на сохранившейся части и обгоревшие фрагменты самолета.

Как добавил министр обороны Владимир Падрино Лопес, самолет служащие вооруженных сил страны обнаружили при помощи радаров Командования воздушной обороны.

По предварительным данным, самолет принадлежал наркоторговцам. В Венесуэле с 2013 года действует закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев над территорией страны.

В июле сообщалось о еще одном сбитом над Венесуэлой американском самолете, использовавшимся для перевозки запрещенных веществ.