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В Венесуэле разбился Су-30

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Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в южноамериканской стране. Об этом в Twitter сообщил портал Webinfomil.

Позднее министр коммуникаций Боливарианской республики Хорхе Родригес подтвердил гибель двух пилотов ВВС Венесуэлы 16 октября. При этом тип разбившегося самолета в официальном заявлении Минобороны не уточняется.

По состоянию на 2018 год, Венесуэла обладала 23 самолетами Су-30МКВ.

27 июля сообщалось, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы «агрессивно преследовал» американский самолет-разведчик EP-3 Aries во время инцидента над Карибским морем. По заявлению Пентагона, истребитель следовал «на небезопасном расстоянии, ставя под угрозу экипаж и самолет». В американском военном ведомстве также отметили, что EP-3 выполнял признанную другими странами и утвержденную миссию в международном воздушном пространстве.

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