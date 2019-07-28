Самолеты ВВС США вторглись в Венесуэлу

Самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сообщает Стратегическое командование Вооруженных сил республики, передает РИА Новости.

В Каракасе отметили, что США таким образом нарушают международные договоры, а также ставят под угрозу авиационную безопасность.

Аналогичный случай произошел 19 июля. Тогда на перехват американского разведчика EP-3 Aries вылетел Су-30 ВВС Венесуэлы. Позднее в Пентагоне заявили, что истребитель Боливарианской Республики «агрессивно преследовал» американский самолет, следовал «на небезопасном расстоянии, ставя под угрозу экипаж и самолет». Вашингтон утверждает, что EP-3 выполнял признанную другими странами и утвержденную миссию в международном воздушном пространстве.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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