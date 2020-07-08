В Венесуэле сбили американский самолет

Венесуэльская армия сбила американский самолет. Воздушное судно использовалось для перевозки наркотиков и нелегально вошло в воздушное пространство страны. Об этом в Twitter сообщило Стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы.

Однако не уточняется, в каком конкретно районе был сбит самолет, а также сколько запрещенных веществ пытались с помощью него транспортировать.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Испании задержали группу преступников, провозивших в страну наркотики в мраморных блоках. Всего полицейские изъяли 752 килограмма метамфетамина. Общий вес груза, включая мраморные плиты, составил 2,5 тонны.

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