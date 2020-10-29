Венесуэла допустила закупку оружия у США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил закупку оружия у США. Его слова на пресс-конференции передает «Интерфакс».

«Мне кажется очень хорошей идеей, чтобы Венесуэла закупала пули, автоматы, самолеты, танки, ракеты у страны, которая предложит лучшие условия, будь то США, Колумбия, Иран, Россия, Китай или Индия», — заявил Мадуро. По его словам, если какая-то страна хочет продать Венесуэле «пули», то она их купит, так как для этого есть необходимость и средства.

В частности, венесуэльский лидер допустил и закупку ракет в Иране. Он отметил, что в нужное время рассмотрит соответствующее предложение. «Если мы их сможем приобрести, мы закупим военное оборудование для усиления оборонной мощи Венесуэлы», — заключил президент.

В сентябре сообщалось, что США введут санкции против Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном. Отмечалось, что американская сторона готова ввести ограничения против любого государства, которое будет помогать Ирану по линии ядерной программы.