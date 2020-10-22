Представитель США провел с Венесуэлой тайные переговоры об уходе Мадуро

Влиятельный представитель администрации президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл провел с Венесуэлой тайные переговоры о возможности ухода ее президента Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Bloomberg.

Гренелл — бывший посол США в Германии, несколько месяцев исполнявший обязанности главы национальной разведки. Со стороны Венесуэлы с ним встретился Хорхе Родригез, бывший вице-президент Венесуэлы. Отмечается, что переговоры не увенчались успехом: неясно, насколько Родригез был настроен обсуждать перспективы смены власти в стране.

Встреча прошла в Мехико в середине сентября, о ней не предупредили часть администрации Трампа. Источники сообщают, что госсекретарь США Майк Помпео и значительная часть Госдепартамента не получили уведомления. Посла США в Мексике Кристофера Ландау также заранее не уведомили о грядущей встрече. Не было и публичного уведомления.

Bloomberg пишет, что идея о таких переговорах возникла у американского президента из-за желания добиться внешнеполитических побед перед выборами, которые пройдут 3 ноября текущего года.

В конце сентября выяснилось, что США вводят новые санкции против Мадуро: причиной для них стала поддержка Ирана со стороны венесуэльского лидера.