Венесуэла обвинила соседей в нападении на военных при помощи боевиков

К нападению на воинскую часть на юге Венесуэлы причастны боевики-экстремисты местной оппозиции при поддержке соседних стран. Об этом сообщили власти страны, передает «Интерфакс».

Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес отметил, что в результате атаки погиб один военный, шестеро нападавших были задержаны. По его словам, боевики пытались захватить оружие, но его быстро вернули полицейские.

Ситуацию также прокомментировал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас. По его мнению, боевики базируются в Перу, а также получают поддержку властей Колумбии и Бразилии.

Арреас подчеркнул, что власти страны ожидают реакции международного сообщества. «Часть венесуэльской оппозиции остается на пути насилия. Посмотрим, дадут ли объективную оценку этой ситуации международные инстанции, так "обеспокоенные" обстановкой в Венесуэле», — написал глава ведомства в Twitter.

В воскресенье утром стало известно о нападении боевиков на воинскую часть в южном штате Боливар, недалеко от границы с Бразилией. Об этом глава Минобороны Венесуэлы написал в Twitter.

Ситуация в стране обострилась в январе 2019 года, когда на фоне массовых протестов в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его власть признали легитимной США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки. Россия объявила о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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