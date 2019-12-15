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В России предсказали венесуэльские беспорядки

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Акция протеста в Венесуэле
Акция протеста в Венесуэле

Национальный центр управления обороной (НЦУО) России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле предсказал, как будут развиваться события в латиноамериканской стране. Для этого использовались данные разведки, мониторинга информационного пространства и моделирование на суперкомпьютере. Об этом рассказал руководитель одной из дежурных смен НЦУО генерал Игорь Христофоров в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда», передает ТАСС.

«Мы предупреждали еще за два месяца по развитию обстановки, вырабатывали предложения за месяц, за 10 дней, — сказал Христофоров. — За пять — докладывали уже об обострении ситуации».

В программе также сообщалось, что специалисты НЦУО смогли спрогнозировать и смену власти в Боливии, и беспорядки в Гонконге.

Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, как вычислительные мощности НЦУО позволяют предвидеть различные сценарии хода событий. По его словам, «выстраивается модель», которая позволяет определить «горячие места» и выработать механизм реагирования с учетом предыдущих ошибок.

НЦУО заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года.

23 января 2019 года на фоне массовых протестов в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его власть признали легитимной США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки. Россия объявила о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

Протесты в Гонконге вспыхнули летом из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. Власти отменили законопроект, но демонстрации идут уже пятый месяц.

Массовый протест в Боливии начался после того, как 20 октября власти объявили о победе действующего президента Эво Моралеса в первом туре выборов главы государства. 10 ноября Моралес ушел в отставку и сбежал в Мексику.

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