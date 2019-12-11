Российский политолог рассказал о международных протестных трендах

Участники протестных акций по всему миру активно используют новые технологии, в целом же можно говорить о появлении международной моды на протест. Соответствующее мнение выразил политолог Александр Асафов, выступая на круглом столе «2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Эксперт, сославшись на опыт наблюдения за Майданом, протестами в немецком Хемнице и московскими несанкционированными акциями, констатировал, что «протест серьезно развивается». Так, в Гонконге протестующие смогли использовать мессенджер, который позволил создавать группы без связи только с использованием Bluetooth и WiFi-интерфейсов смартфонов, на которых установлено приложение.

Другим новшеством стало «централизованное изготовление агитационных материалов, начиная от табличек для пикетов и заканчивая "раздатками" [шаблоны сайтов, позволяющие оперативно создавать новые интернет-ресурсы]». «Помимо упомянутых факторов, изменяется такое явление, как субкультура протеста, мода на протест», — подчеркнул Асафов.

Политолог обратил внимание на развитие жанра протестной фотографии. «В различных странах повторяются одинаковые сюжеты, которые вызывают максимальный моральный отклик. Это, например, влюбленная парочка на фоне силовиков "в латах", это обязательный инвалид, инвалид-колясочник, а лучше несколько», — рассказал он.

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