Путину предложат прочитать текст выступления Егора Жукова в суде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не читал текст выступления в суде студента ВШЭ Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает 11 декабря ТАСС

«Безусловно, мы предложим главе государства ознакомиться», — заключил Песков.

Накануне во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) член совета Николай Сванидзе попросил российского лидера изучить текст речи Жукова.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, и поэтому не мог призывать к этому.

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