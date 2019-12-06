В ВШЭ назвали победой условный приговор студенту Жукову

Условный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову — это победа. Такое мнение высказала проректор учебного заведения Валерия Касамара, передает «Интерфакс».

В беседе с «Говорит Москва» она сказала, что Жукова не будут отчислять из вуза, так как на это нет оснований. «Что ж мы его все это время поддерживали и не отчисляли, а сейчас возьмем и отчислим?», — сказала она.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он не признал вину. Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Обвинение просило приговорить его к четырем годам колонии общего режима, а также запретить ему пользоваться интернетом на 2,5 года.

Ранее председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев назвал решение суда сбалансированным. Фадеев также назвал важным, что Жуков сможет продолжить учебу и работу. «Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год», — сказал глава СПЧ.

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