В Кремле прокомментировали дело студента ВШЭ Жукова

Президент Владимир Путин в курсе дела блогера и студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, осужденного на три года лишения свободы условно за экстремизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Безусловно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, знает ли Путин о деле Жукова. Он добавил, что глава государства не имеет возможности вникать в детали всех уголовных дел о массовых беспорядках в Москве.

Песков добавил, что в Кремле традиционно не комментируют решение суда.

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями — например, поддельные или умерших людей.

На несанкционированной акции 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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