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Памфилова назвала повод для летних несанкционированных акций в Москве

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала выборы поводом для летних несанкционированных акций в Москве. Она признала, что московские окружные комиссии допустили ошибки в ходе регистрации кандидатов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление ЦИК.

Согласно этим данным, из 16300 подписей, которые окружные комиссии признали недействительными, около 2500 впоследствии были исключены из этого числа и зачтены кандидатам. По словам Памфиловой, это не повлияло на общий результат проверки.

В ЦИК подчеркнули, что окружные комиссии небрежно работали с ответами МВД о недостоверности подписей, также установлены неоднократные случаи произвольного толкования оснований для признания подписей недействительными.

Памфилова убеждена, что эти нарушения стали не причиной, а поводом для несанкционированных акций в Москве. Она обратила внимание на то, что протесты готовились заранее, и в них участвовали не только москвичи. «Это не значит, что мы хотим оправданий. Значит — дали повод. И мы стараемся разобраться», — резюмировала она.

По итогам проверки глава ЦИК пообещала упростить процедуру сбора и проверки подписей, изменить муниципальный фильтр, снять дополнительные барьеры для наблюдателей и повысить управляемость муниципальных комиссий.

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями — например, поддельные или умерших людей.

О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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