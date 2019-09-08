Памфилова объяснила фейки о нарушениях на выборах

Появление недостоверной информации о нарушениях в ходе выборов 8 сентября говорит о том, что есть запрос на подобные сведения. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос — есть предложение. <...> На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся», — сказала глава ЦИК.

Ранее 8 сентября Памфилова пообещала опубликовать имена людей, распространяющих недостоверную информацию о ходе выборов. «Мы сделаем доску антипочета, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов», — заявила она.

В ходе единого дня голосования в публикации недостоверных сведениях о нарушениях обвинили движение «Голос». По словам сопредседателя мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игоря Борисова, более двух третей сообщений на «Карте нарушений» не соответствуют действительности. Он заверил, что по подтвержденным случаям злоупотреблений принимаются необходимые меры.

В единый день голосования 8 сентября в России прошли более пяти тысяч выборов разного уровня.

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