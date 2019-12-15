Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности

Страны-участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) назвали внешнюю политику США причиной нестабильности в латиноамериканском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей альянса, сделанное по итогам саммита в Гаване.

Они назвали политику США агрессивной и интервенционистской и осудили ее. «[Власти США] восстанавливают методы, которые казались уже неприменимыми в странах Латинской Америки, и прибегают к новым формам нетрадиционной войны», — добавили представители объединения.

В заявлении также говорится, что приход неолиберальных правительств к власти в некоторых странах привел к глубокому социальному неравенству и маргинализации населения. В частности, страдают жители Венесуэлы, Кубы и Боливии, добавили авторы документа.

В октябре председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что США украли у его страны более 30 миллиардов долларов за последние несколько лет. По его словам, американцы замораживали средства, которые затем исчезали. Речь идет о компаниях, золотом запасе, банковских счетах и даже средствах, которые выделялись на лечение больных лейкемией детей, рассказал он.

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