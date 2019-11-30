Мадуро заявил о готовящейся провокации США и мобилизовал армию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с его страной, и приказал мобилизовать армию. Он заявил об этом в эфире местного телевидения, передает ТАСС.

Мадуро рассказал, что у него есть информация о готовящейся провокации правительства Колумбии и Вооруженных сил Соединенных Штатов. По его мнению, таким образом страны хотят отвлечь внимание от народного восстания против колумбийского лидера Ивана Дуке. Он приказал национальным вооруженным силам находиться в режиме повышенной готовности. По его словам, военные Венесуэлы должны защитить мир и суверенитет страны.

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Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.

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