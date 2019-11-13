Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа. Правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности», — сказал он. По словам дипломата, это может стать прецедентом в случае успеха агрессии.

Президент России Владимир Путин совершает визит в Бразилию с 13 по 14 ноября для участия в саммите БРИКС. На встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару он должен обсудить международные темы, включая ситуацию в Боливии.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.

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