Настрадавшимся венесуэльцам пообещали выход из кризиса

Экономика Венесуэлы в 2020 году впервые за шесть лет покажет рост. Соответствующее заявление сделал президент страны Николас Мадуро, передает ТАСС.

«Все данные указывают на то, что 2020 год станет годом экономического роста страны», — отметил Мадуро. При этом темпы ожидаемого роста и методы, благодаря которым его удастся добиться, глава государства не уточнил.

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По его словам, в следующем году в Венесуэле ожидается замедление гиперинфляции, которая вызвана «экономической войной».

С начала 2000-х годов в Венесуэле продолжается резкий экономический спад, сменяемый кратковременными периодами роста ВВП. Кризис сопровождается гиперинфляцией (в 2018 году составила 1,3 миллиона процентов годовых) и девальвацией национальной валюты — боливара. По мнению экономистов, его главной причиной стало некомпетентное управление нефтяными активами, выступающими основой экономики страны.

В последний раз рост ВВП в Венесуэле был зафиксирован в 2013 году — тогда он составил 1,3 процента. По итогам 2018 года экономика страны сократилась на 11 процентов. Власти винят в своих проблемах западные страны, в первую очередь США.

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