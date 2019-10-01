Венесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, расчет был произведен в рублях.

«Мы такое право и такую возможность предоставляем всем дебиторам. Это их выбор», — объяснил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. В январе он говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.

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Россия предоставила Венесуэле кредит для финансирования поставок российского оружия в 2011 году. Однако Каракас не смог регулярно обслуживать задолженность. В итоге кредит трижды реструктуризировали — в последний раз это произошло в ноябре 2017 года. Тогда общий долг Венесуэлы (с учетом невыплаченных процентов и штрафов за просрочку) составлял три миллиарда долларов.

Венесуэле была предоставлена рассрочка на 10 лет, до 2027 года. Часть задолженности была погашена в апреле 2019-го.

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