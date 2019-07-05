Возврат Венесуэлой долга России оказался под угрозой

Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо раскрыла план по реструктуризации государственного долга страны в случае прихода к власти. Предполагается применить принцип равного отношения ко всем кредиторам, исключениями станут только Россия и Китай. Об этом пишут газета Financial Times и агентство Reuters.

Из принципа равенства будут исключены несколько категорий долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, которые являются предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков по решению международных арбитражей; коммерческие долговые требования, обеспеченные имуществом Венесуэлы, в том числе госпредприятий. К ним относятся облигации нефтяной компании PDVSA, которые обеспечены акциями американской CITGO.

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Такая схема, считает оппозиция, позволит Венесуэле предотвратить судебные иски от других стран, которые захотят ускорить возвращение платежей. Причиной этого станет то, что долги, по которым появятся судебные решения, все равно не будут иметь никаких преимуществ по выплатам.

Исключение из этого списка долгов перед Россией и Китаем означает, что решение по ним Гуайдо будет принимать отдельно. Однако в документах не уточняется, будет ли он рассматривать долг перед Москвой как приоритетный по отношению к остальным или же как нижестоящий.

По нынешним условиям соглашения, которое заключено с Россией, долг на сумму 3,15 миллиарда долларов Венесуэла вернет к 2027 году. После реструктуризации задолженности в конце 2017 года страна платит по нему проценты, иногда с задержкой. Президент России Владимир Путин в июне оценил размер долга Каракаса примерно в 3,5 миллиарда долларов. В общей сложности Венесуэла должна кредиторам около 200 миллиардов долларов.

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