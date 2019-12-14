Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, Принс предложил венесуэльской стороне коммерческую сделку и призвал освободить шестерых руководителей Citgo — дочерней компании нефтегазовой госкорпорации PDVSA. Отмечается, что за несколько дней до встречи сотрудникам заменили тюремное заключение на домашний арест. Однако, по какой причине это было сделано, и повлиял ли на это решение визит американца, неизвестно.

Также подчеркивается, что поездка основателя американской ЧВК в Венесуэлу была его личной инициативой, но о своих планах он сообщил как минимум одному высокопоставленному чиновнику. Знакомый с ходом переговоров источник сказал, что Принс предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил, защиты судей и политических деятелей с целью подготовки «почвы для новых президентских выборов».

В ноябре президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с его страной, и приказал мобилизовать армию. По его мнению, таким образом страны хотят отвлечь внимание от народного восстания против колумбийского лидера Ивана Дуке.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.

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