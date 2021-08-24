Венесуэла обменяла нефть на еду

Так как санкции США против Венесуэлы напугали покупателей нефти и лишили правительство денег, власти в 2020 году заключили сделку с малоизвестной местной компанией по обмену сырой нефти на продукты питания. Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники и на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции, государственная нефтяная компания PDVSA с декабря 2020 года поставила более 6 миллионов баррелей нефти на сумму почти 260 миллионов долларов компании Supraquimic, которая должна была обеспечить продовольствие для государственной программы.

Сделка между Supraquimic и PDVSA помогла продолжить экспорт нефти, несмотря на санкции США. Венесуэла, отрезанная от мировой финансовой системы и не имеющая твердой валюты после многих лет экономического спада, обратилась к бартеру своей нефти. Ранее страна уже использовала сырье для погашения долгов и покупки бензина и дизельного топлива. Президент Венесуэлы Николас Мадуро даже предложил купить вакцины от коронавируса за нефть.

Соглашение с Supraquimic предоставило PDVSA нового клиента. С тех пор как в начале 2019 года PDVSA была занесена в черный список США, многие крупные заказчики перестали с ней сотрудничать. Вашингтон запретил американским компаниям покупать венесуэльскую нефть и пригрозил наказать фирмы, ведущие бизнес с PDVSA.

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Договоренность между Supraquimic и PDVSA рухнула, когда нефтяная компания обвинила двух руководителей из Supraquimic в хищении доходов. Власти Венесуэлы выдали ордера на арест президента Supraquimic Оскара Гарсии (Oscar Garcia) и владельца продовольственных фирм Хосе Лламозаса (Jose Llamozas). Обоих обвинили в растрате, сговоре между государственным должностным лицом и подрядчиком и незаконном сотрудничестве.

Поводом для соглашения между PDVSA и Supraquimic стала просьба Министерства продовольствия Венесуэлы обеспечить поставку продуктов питания для государственной программы, от которой зависят многие семьи. По контракту Supraquimic получала до 5 миллионов баррелей сырой нефти в месяц от PDVSA в обмен на поставку продуктов питания равной ценности министерству продовольствия страны. В период с декабря 2020 года по февраль 2021 года компания получила от PDVSA 6,2 миллиона баррелей нефти на сумму 257,8 миллиона долларов. При этом поставить достаточное количество продуктов Supraquimic не смогла. Об этом говорится в письме вице-президента PDVSA по снабжению и торговле Антонио Переса Суареса: «Вы не выполнили свои платежные обязательства в соответствии с договорными условиями, установленными и принятыми вашей компанией».

Supraquimic закупала продукты у фирм Хосе Лламозаса, который согласился продать компании продуктов питания на общую сумму 80 миллионов долларов в рассрочку. Но после оплаты продукции на первоначальную сумму в 8 миллионов долларов фирмы Лламзоаса прекратили поставки, потому что не получали дополнительных средств. Из-за этого Supraquimic не смогла выполнить свои обязательства перед правительством.

30 марта Хоссе Лламозаса вызвали в офис PDVSA, где он был задержан на стоянке нефтяной компании. Через два месяца его отпустили до дальнейшего судебного разбирательства. Пока Лламозас находился в тюрьме, Мадуро нашел способ накормить часть почти семимиллионного населения республики, испытывающего нехватку продовольствия. В апреле Мировая продовольственная программа ООН достигла соглашения с его администрацией о доставке ежемесячных пайков школьникам.

Соглашение с Supraquimic не единственная сомнительная сделка, при помощи которой находящаяся под санкциями страна продает свою нефть. Более половины экспорта нефти из Венесуэлы приходится на четыре компании из России. Все они не числятся в ЕГРЮЛ и существуют только в виде сайтов. Их страницы зарегистрированы на анонимное частное лицо, а контакты владельцев не указаны.