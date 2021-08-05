Один из главных должников России спишет со своих денег шесть нулей

Центральный банк Венесуэлы на своем сайте объявил о деноминации национальной валюты, намеченной на 1 октября текущего года. С нового суверенного боливара спишут шесть нулей, то есть за одну новую банкноту станут давать миллион старых.

Причиной такого решения стала гиперинфляция, в условиях которой Венесуэла живет уже много лет. Из-за большого количества нулей значительно усложнился бухгалтерский учет и другие расходы.

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Страна, являющаяся одним из главных должников России (по состоянию на 2019 год Каракас был должен более миллиарда долларов), также решила ввести в оборот цифровую валюту, которая будет участвовать в обращении на равных с обычными деньгами. Предполагается, что цифровой боливар позволит снизить операционные издержки и сократить время трансакций до нескольких секунд.

В сообщении деноминация названа исторической переменой, необходимой в то время, когда страна начинает восстанавливать экономику после кризиса. В проблемах регулятор обвинил Запад, проводящий жесткую атаку на государство.

Это уже вторая, причем более крупная, деноминация за последние три года. В 2018-м с банкнот было списано пять нулей, хотя в момент подготовки новых денег предполагалось, что списывать придется только четыре. За полгода суверенный боливар обесценился в десять раз. В 2020 году инфляция в Венесуэле приблизилась к 3000 процентов.

Ранее журнал The Economist в очередном «индексе бигмака» назвал боливар самой переоцененной валютой мира, с точки зрения стоимости бургера, он должен быть на 47,7 процента дешевле. Рубль, в свою очередь, стал одной из самых недооцененных.