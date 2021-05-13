Деньги одного из главных должников России стали в три тысячи раз дешевле

Инфляция в Венесуэле в годовом выражении приблизилась к трем тысячам процентов, с начала года цены взлетели в 2,4 раза. Об этом в своем посте в Twitter сообщила Венесуэльская финансовая обсерватория, в которую входят оппоненты президента Николаса Мадуро.

В апреле уровень инфляции по отношению к марту составил 33,4 процента. В феврале Центробанк Венесуэлы указывал, что в 2020 году инфляция составила 2959,8 процента, то есть суверенный боливар стал почти в 30 раз дешевле.

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Венесуэла, по данным Всемирного банка, остается одним из главных должников России. Сумма ее задолженности по состоянию на конец 2019 года превышала миллиард долларов.

Кризис в Венесуэле начался в 2014 году в связи с падением цен на нефть. В последующие годы ситуация в стране ухудшалась. Так, в 2018 году, по оценкам Национальной ассамблеи Венесуэлы, инфляция составила 1,7 миллиона процентов, хотя в МВФ говорили о 1,37 миллиона процентов, а в Центробанке — о 130 тысячах процентов.

В апреле фонд «Либеральная миссия» в своем докладе сравнил экономики России и Венесуэлы при сохранении курса на экономическую и социальную стабильность. Одной из перспектив авторы доклада назвали повторение в долгосрочной перспективе сценария, случившегося в южноамериканской стране.