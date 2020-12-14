Нефтью Венесуэлы стали торговать анонимы из России

В ноябре более половины экспорта нефти из Венесуэлы пришлось на четыре компании из России, однако, как выяснило РБК, все они не зарегистрированы в ЕГРЮЛ и существуют только в виде сайтов.

Страницы Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions зарегистрированы на анонимное частное лицо, следует из данных Whois. Контакты их владельцев не указаны. На сайте Xiamen Logistic Grass говорится, что компания занимается крупами и макаронными изделиями.

О том, что российские компании стали торговать венесуэльской нефтью по всему миру, в ноябре сообщило Reuters. В расследовании говорилось о компании «О Джи Икс Трейдинг», которая зарегистрирована в Москве в марте 2020 года.

По данным агентства, она зафрахтовала танкер Wanneng Munay и зарегистрировала указанные выше четыре компании в качестве покупателей. В свою очередь РБК выяснило, что основным владельцем «О Джи Икс Трейдинг» является Marlybone Trading из Дубая. Информация о бенефициарах последней недоступна.

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Руководителем компании назван Сергей Басов, он же стал учредителем еще пяти компаний из Москвы. Две из них переданы под управление ООО «Меркурий», где учредителем стала Мата Переда Бетси Дезире, гражданка Венесуэлы. Женщина с таким же именем в свое время числилась акционером турецкой компании Mulberry Proje Yatirim — посредника правительства Венесуэлы при импорте продуктов питания. В 2019 году компания попала под санкции США.

Как отмечается в материале, вывоз нефти из Венесуэлы проходит в обстановке строгой секретности. Перевозчики отключают транспондеры, а в документах не указывается, для кого судно забирает нефть, какой у нефти сорт и сколько ее на борту.

Отслеживать маршруты и загруженность удается с помощью спутниковых снимков. Тени на воде позволяют оценить осадку судна, которая свидетельствует о количестве нефти на борту. Несколько танкеров, которые совершают такие маршруты, принадлежат России. Так, судами «Сиерра» и «Нострас» владеет ООО «Рустанкер», находящееся в реестре малого и среднего бизнеса. Ее владельцем указана компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов.

Ранее сообщалось, что принадлежавший Венесуэле супертанкер Ayacucho перешел в российскую юрисдикцию и сменил имя на «Максим Горький». Это крупнейший танкер, когда-либо ходивший под российским флагом, но право владения на него оспаривает нидерландская OI European Group BV, дочерняя компания американской O-I Glass. Она требует арестовать судно в рамках дела, выигранного в 2015 году.

Принятые меры позволили властям Венесуэлы утроить экспорт нефти. В ноябре он вырос более чем до полумиллиона баррелей в день, почти все поставки идут в Китай.