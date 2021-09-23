Белоруссия направит Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Правительство Белоруссии распорядилось направить Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом на 1,4 миллиона белорусских рублей (около 40 миллионов российских рублей). Соответствующее постановлением кабмина было опубликовано на национальном правовом портале республики.

В частности, в республику будут высланы медикаменты, одноразовые комбинезоны, повязки, простыни, полумаски, а также препараты дексаметазон, лидокаин, гепарин, цилапенем. Обеспечение поставки возложили на Минздрав, МЧС и Государственный военно-промышленный комитет. Запрашивал ли Каракас у Минска гумпомощь самостоятельно или она была направлена по инициативе белорусской стороны, не сообщается.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) планирует направить нескольким десяткам стран 650 миллиардов долларов для восстановления от пандемии. На Белоруссию приходится квота в размере 0,14 процента от всего объема (около 910 миллионов долларов). В МВФ сообщили, что международное сообщество продолжает взаимодействовать с белорусским правительством.

При этом в 2020 году в МВФ отказали президенту Александру Лукашенко в выплате таких средств, поскольку тогда белорусский лидер отказался останавливать работу предприятий на период пандемии, отменять массовые мероприятия и спортивные соревнования. Он предлагал белорусам лечиться водкой, сливочным маслом и работой на тракторе.

