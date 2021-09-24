Дерипаска назвал пагубной идею «особого пути» России

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики. В своем Telegram-канале он обвинил регулятор в том, что тот окончательно «уверовал в идею особого пути» страны в финансовой политике.

Бизнесмен назвал единственным объяснением действий ЦБ желание делать все вопреки мировым экспертам и «варягам», которые рекомендуют снижать ставки по кредитам.

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В результате такого пагубного подхода, подчеркнул Дерипаска, страдает российский бизнес и, как следствие, экономика. Дорогие кредиты не позволяют России повысить рост ВВП хотя бы до среднемирового, поэтому она продолжит отставать. «Нам с 6,75 процента от ЦБ остается только наблюдать с обочины, как мир возвращается к росту после падения», — констатировал он.

Центробанк в последние полгода повышает ключевую ставку, основной параметр денежно-кредитной политики, на каждом заседании совета директоров. Поводом называется неостанавливающийся рост инфляции, которая, по последним данным, достигла семи процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключает, что пик инфляции еще впереди, а ставку придется повышать до восьми процентов. Впрочем, уверена она, потом цены перестанут расти.

Дерипаска, неоднократно критиковавший Банк России за такие действия, уверен, что руководство регулятора неверно оценивает причины инфляции, поэтому борьба с ней через повышение ставки останется неэффективной. До этого он призвал новый состав Госдумы обратить внимание на Центробанк и принудить его изменить политику. В противном случае, уверен он, об экономическом росте можно забыть.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о пересмотре прогноза по росту ВВП России. Еще весной эксперты говорили о повышении на 3,5 процента, но осенью ожидания упали до 2,7 процента. На следующий год прогноз, напротив, стал более позитивным — 3,4 процента вместо 2,8. Тем не менее оба этих показателя значительно меньше мирового роста, а также роста в ЕС и США.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) на этой неделе опубликовали доклад «Анализ макроэкономических тенденций», в котором говорится о завершении постковидного роста российской экономики. В последние месяцы можно говорить о стагнации или спаде, а оснований ожидать скорого изменения ситуации не просматривается.