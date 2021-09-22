В российской экономике обнаружили стабильную стагнацию

ЦМАКП объявил о завершении роста и начале стагнации в экономике России

Российская экономика в последние месяцы находится в состоянии стабильной стагнации или даже небольшого спада. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Анализ макроэкономических тенденций», сообщает РИА Новости. Эксперты констатировали завершение роста и начало стагнации в экономике.

Эксперты обнаружили, что второй месяц подряд стагнирует объем выпуска. Как объявил Росстат, выпуск промышленной продукции упал на 1,7 процента. Объем энергопотребления, который отражает производственную активность, в августе не изменился, в июле фиксировался только небольшой рост к июню.

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Грузооборот, если не учитывать поставки по трубопроводам, еще в июле вернулся на докризисный уровень. Как отмечается в докладе, каких-либо факторов роста в ближайшей перспективе не видно, скорее всего, он сохранится на том же уровне.

Индекс деловой активности IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей последовательно снижается, закрепившись в зоне негативных отметок. Эксперты полагают, что разочарование руководства компаний способно послужить дополнительным фактором снижения инвестиционной и деловой активностей.

Единственными положительными моментами в ЦМАКП назвали падение уровня безработицы и рост импорта и экспорта, но вся остальная статистика, констатируют аналитики, свидетельствует о завершении фазы постковидного подъема.

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о пересмотре прогноза по росту ВВП России. Еще весной эксперты говорили о повышении на 3,5 процента, но осенью ожидания снизились до 2,7 процента. Международная страховая компания Euler Hermes, напротив, улучшила прогноз с 3,1 процента до 4,5 процента. Однако в обоих случаях в ближайшие два года аналитики обеих организаций полагают, что Россия продолжит расти медленнее, чем соседние страны и мировая экономика в целом.