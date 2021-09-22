Прогноз по росту ВВП России повысили в полтора раза

Международная страховая компания Euler Hermes повысила прогноз по росту ВВП России в 2021 году почти в полтора раза — с 3,1 процента, как ожидалось в июне, до 4,5 процента. Отчет экспертов есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такое повышение они объясняют резким импульсом, полученным российской экономикой во втором квартале. Тогда ВВП вырос сразу на 10,1 процента по отношению к тому же периоду прошлого года за счет восстановления промышленного производства, роста расходов домохозяйств, розничных продаж и чистого экспорта.

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Аналитики признают, что в третьем квартале в России снизилась экономическая активность, а рост инфляции и числа заболевших коронавирусом уменьшил эффект от потребления домашних хозяйств. Тем не менее они уверены, что эффект предыдущего периода окажется долговременным. Прогноз на 2022 год повышен с 3,2 до 3,3 процента.

Несмотря на значительное улучшение прогноза, Россия продолжит отставать как от всего мира, так и от соседних стран. Рост мирового ВВП в 2021 году Euler Hermes ожидает на уровне 5,5 процента, а в 2022-м — 4,2 процента.

Страны Еврозоны закончат текущий год с ростом 5 процентов, а в следующем он составит 4,2 процента. То есть также выше ожидаемого российского. Рост турецкой экономики ожидается в 2021 году на уровне 9,4 процента, а в 2022-м — 4,1 процента. Для США эти показатели составят 6,1 процента и 4,1 процента.

Накануне прямо противоположный прогноз по росту ВВП России представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще весной ОЭСР ожидала рост на 3,5 процента, то есть выступала позитивнее, чем Euler Hermes, однако в новом докладе ожидания снизились до 2,7 процента.

Относительно перспектив мировой экономики прогнозы организаций практически идентичны — ОЭСР ожидает, что рост составит 5,7 процента в текущем году и 4,5 процента в следующем.