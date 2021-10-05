Минфин нашел в России благоприятные экономические условия

Министр финансов Силуанов: восстановление экономики идет динамичнее, чем в других странах

Восстановление экономики России идет более динамично по сравнению с другими государствами. О благоприятных условиях заявил министр финансов страны Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, сообщают «Известия».

«Экономика восстановилась, а ее устойчивость усилилась», — заявил политик и добавил, что Россия опережает другие страны в том, что касается «и промышленного производства, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости».

Силуанов находит благоприятными для российской экономики и условия на мировых товарных рынках, в том числе на рынках энергоносителей. Министр также объявил, что объемы госинвестиций в инфраструктуру за 2022-2024 годы достигнут исторического рекорда. Лимит на финансирование проектов составит 2,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. По словам Силуанова, максимальный объем инвестиций в инфраструктуру до этого составлял один триллион рублей.

В конце сентября о восстановлении экономики после пандемии заявил президент Владимир Путин. По его словам, ВВП страны вышел на докризисный уровень по итогам семи месяцев 2021 года. При этом президент отметил нестабильную ситуацию в глобальной экономике и сложные процессы на мировых рынках.

