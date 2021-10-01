Экономист рассказал о будущем России без нефти

Спрос на нефть неизбежно будет снижаться, что вынудит Россию отказаться от жизни за счет природных ресурсов в пользу развития собственных высокотехнологичных производств с добавленной стоимостью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал экономист Алексей Коренев. Он добавил, что разговоры о необходимости перестройки экономики ведутся уже давно, но пока ситуация остается на прежнем уровне.

Российское министерство финансов допустило возможность «катастрофического» снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации — об этом говорится в докладе об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов». По данным ведомства, в случае если западные страны договорятся о переходе к низкоуглеродной экономике, стоимость нефти будут определять эксплуатационные расходы на ее добычу, из-за чего спрос на этот вид топлива к 2050 году может составить 17-24 процента от уровня 2019 года, а цены — упасть в четыре-шесть раз, до 25 долларов США за баррель.

Недалекое будущее без нефти

Экономист отметил, что нефть должна закончиться еще до 2050 года, по крайней мере, легко добываемые виды.

«Легко извлекаемая нефть — та, что добывает Саудовская Аравия. Трудно — та, что расположена далеко от берега, как в Северном Ледовитом океане, Мексиканском заливе. Либо нефть в виде битуминозных сланцевых песков, где крайне высокая себестоимость. Либо это тяжелые фракции: Татарстан, к примеру, весь стоит на битуме, но его сложно извлекать — нужно закачивать в скважины раскаленный пар. Такой нефти в мире много, а легко извлекаемой мало. И к 2050 году она точно закончится», — заключил Коренев.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что долгосрочные прогнозы спроса на нефть делать крайне непросто. Однако то, что постепенно он будет снижаться — очевидно. К сожалению, на данный момент Россия к этому не готова.

«Нам необходимо переходить с жизни за счет природной ренты на производства с высокой добавленной стоимостью, обрабатывающие производства. У японцев нет ни нефти, ни металлов, ни леса, зато машины отличные. Нам придется так же реформировать свою экономику, если не хотим остаться в хвосте поезда. Нужно создавать наукоемкие производства, высокотехнологичные, полностью перестраивать промышленность. Пока мы к этому не готовы, все остается на уровне слов, но жизнь заставит переходить от них к делу», — считает экономист.

Коренев отметил, что в текущем году России повезло — цены на энергоносители находятся на крайне высоком уровне. Но даже в таких позитивных условиях фискальная нагрузка увеличивается, государство пытается пополнять бюджет не за счет нефтедолларов, а с помощью собственных граждан и их налогов.

«Бюджет нужно пополнять за счет производства чего-то по-настоящему востребованного. А мы ничего не умеем и не хотим — за последние 20-30 лет большая часть промышленности была закрыта, уничтожена, она умерла. Но нам придется восстанавливаться — деваться больше некуда. На одной нефти не проживем», — резюмировал Коренев.

Главным ударом по многомиллиардному экспорту нефти и газа из России может стать план Еврокомиссии по защите климата, опубликованный 14 июля. Согласно нему, поставки металлов, электроэнергии, удобрений и цемента в Евросоюз будут возможны только при условии оплаты каждой тонны углеродных выбросов, образовавшихся при их производстве.