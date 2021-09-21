Путин заявил о восстановлении российской экономики

Спад в российской экономике, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

По итогам семи месяцев этого года ВВП страны вышел на докризисный уровень, отметил он. «Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что ранее был поставлен ориентир — до конца года обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года. Эта планка была преодолена в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек. В то же время остается высоким уровень безработицы среди молодежи, сказал глава государства.

В июле Путин уже говорил, что экономические последствия пандемии коронавируса Россия преодолела. По его словам, уже в текущем году принятые меры позволят уверенно перейти к росту основных экономических показателей.