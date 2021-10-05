Президент России Владимир Путин объявил о лидерстве России в зеленой энергетике. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства, трансляция ведется на YouTube.

По его словам, российская структура выработки энергии уже заняла лидирующие позиции в мире. «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37 процентов», — констатировал он и добавил, что такими конкурентными преимуществами нужно безусловно воспользоваться. Президент отметил, что нужно наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС и использовать возможности приливов и отливов.

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«Потенциал занять лидирующие позиции есть у России на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака», — указал Путин.

Ранее Bloomberg обратил внимание, что отношение российского президента к проблеме глобального потепления изменилось. Если пару лет назад Владимир Путин сомневался в эффективности перехода на возобновляемые источники энергии, то сейчас побуждает правительство серьезно оценивать масштабы изменения климата и сопутствующие угрозы для экономики страны