Раскрыто отношение Путина к угрозе глобального потепления

Мировые экологи отметили изменения в отношении российского президента к вопросам глобального потепления. Если пару лет назад Владимир Путин сомневался в эффективности перехода на возобновляемые источники энергии, то сейчас побуждает правительство серьезно оценивать масштабы изменения климата и сопутствующие угрозы для экономики страны, пишет Bloomberg.
Собеседники издания раскрыли информацию, что Кремль признал проблемы климата и считает их одной из областей сотрудничества с США и Европой. Шаги российских политиков в области охраны экологии пока нельзя считать слишком амбициозными, но они точно важны для государства, которое является одним из крупнейших мировых производителей углеводородов.
По данным Bloomberg, российские власти сосредоточились на подготовке к климатическому саммиту в Глазго (COP26 в ноябре 2021-го) и готовятся представить новые стандарты в расчете выбросов CO2, вовлечении лесных угодий на территории страны в систему поглощения углекислого газа. Кроме того, от России ждут предложений по развитию ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе.
Согласно статистическим данным, Россия — четвертая страна в мире по объему образования парниковых газов, а около 90 процентов всей энергии в стране поступает из источников с высоким содержанием углерода (среднемировой показатель — 80 процентов). По оценкам аналитиков, ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии позволит государству сэкономить до 11 миллиардов долларов в год к концу текущего десятилетия.
«Россия не пытается стать лидером зеленой повестки дня, но страна стремительно приспосабливается к глобальному процессу перехода к декарбонизации», — заявила руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова.
Два года назад Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 2015 года, но стратегия по «зеленой» экономике появилась в стране только в июне 2020 года, отмечают эксперты. Климат начал занимать важное место в повестке дня Путина, считают и близкие к Кремлю источники, с которыми связались журналисты Bloomberg.
На эволюцию взглядов российского президента в направлении экологических мер в экономике повлияли премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф. Крупные металлургические и горнодобывающие компании России предупредили о планах на введение налога и санкций за выбросы углерода. В свою очередь глава государства в сентябре на совещании во Владивостоке по экологической повестке призвал бизнес к развитию солнечных электростанций и внедрению экологически чистого водорода в качестве нового топлива.
Ранее правительство России разработало программу в области сдерживания глобального потепления, которая включает меры до 2030 года. На реализацию стратегии страна потратит около 34 миллиардов рублей, подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. План заключается в смягчении воздействия человека на природу, вовлечении в «зеленую» экономику новейших технологий и естественных экосистем.