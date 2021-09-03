Путин раскритиковал новые правила ЕС по углеродным сборам

Россия готова сотрудничать с Евросоюзом по вопросам защиты планеты от глобального потепления, при условии урегулирования некоторых расхождений новых правил ЕС по экосборам на импорт с требованиями ВТО. С таким заявленем 3 сентября выступил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает издание «Прайм».

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Глава государства раскритиковал проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), опубликованный Еврокомиссией (ЕК) 14 июля. Документ призван уравнять товары, произведенные на территории стран ЕС с низкими выбросами углекислого газа и продукцию других стран, которые мало продвинулись во внедрении специальных методов в промышленности для сокращения выбросов CO2. Экологический сбор на импорт товаров со значительным углеродным следом ЕК предложила вводить постепенно в период с 2023 по 2026 год.

«Безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, поэтому мы здесь внимательно следим за этими дискуссиями, будем работать с нашими партнерами во всех регионах мира и в том числе в Евросоюзе», — сказал президент на сессии ВЭФ.

Путин добавил, что регулирование ЕС может лишить ряд стран конкурентных преимуществ. Президент России считает, что ввод экологического налога пока нельзя назвать консолидированной позицией, отвечающей нормам международного права.

В конце августа Минэкономразвития по поручению президента создало проект низкоуглеродной стратегии для России. Путин поставил цель обогнать Европу в вопросе спасения климата за счет снижения вредных выбросов. По данным ведомства, при базовом сценарии объем парниковых газов не только не уменьшится, но даже увеличится (до 2,29 миллиарда тонн СО2 к 2050 году), поэтому сокращение «чистой эмиссии» рассматривают благодаря поглощению углекислого газа лесами и болотами.