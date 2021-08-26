Греф уточнил темы для обсуждения на Восточном экономическом форуме

Глава Сбера Герман Греф уточнил темы, которые будут обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он отметил в эфире телеканала «Россия-1», что актуальная повестка согласовывалась с организаторами форума, был произведен опрос бизнеса, лидировал вопрос инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), в этом контексте будет фигурировать экология, изменения климата, социальная ответственность бизнеса и прозрачное управление.

Председатель правления банка отметил, что три крупнейшие экономики мира, Китай, США и Европа, приняли документы о сокращении до нуля выбросов углерода до 2050 года, что будет означать грандиозную трансформацию всех рынков. Он добавил, что интересы России также сильно затронуты этим, поэтому было необходимо сделать прогноз, как это повлияет на российскую экономику, и что необходимо делать в дальнейшем.

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«Мы попытались сделать этот прогноз, стресс-сценарий для различных отраслей российской экономики и для различных регионов. Если мы начнем заниматься этой темой немедленно, собственно, промедление там просто недопустимо, и об этом президент уже несколько раз говорил, то, в общем, мы можем стать даже бенефициарами этой ситуации, нам только нельзя задержаться на старте. Это большая возможность для трансформации экономики», — сказал Греф.

По его словам, до 2050 года России предстоит инвестировать от 650 миллионов до триллиона долларов в модернизацию различных отраслей, в первую очередь энергетики. До 60 процентов от этой суммы можно профинансировать за счет механизмов международной торговли квотами, если удастся вписаться в международную повестку дня, что делает дискуссию на Восточном экономическом форуме не абстрактной, а вполне практической, заключил глава Сбера.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. «В рамках ВЭФ-2021 предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности», — подчеркнул глава государства.